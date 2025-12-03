Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Harry Teucher aus Oberschaar war in seiner Klasse das Maß aller Dinge.
Harry Teucher aus Oberschaar war in seiner Klasse das Maß aller Dinge. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Erzgebirger glänzen bei Jubiläumsauflage des ADMV Classic Cup
Von Thomas Fritzsch
Mit der Siegerehrung in Radeberg blickt der ADMV Classic Cup nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Neue Austragungsorte und spannende Rennen versprechen eine aufregende Saison.

Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende entgegen, in manchen Sportarten ist die Saison schon beendet. Und so sind auch die Motorsportler der Region bereits über die Ziellinie, darunter auch beim 20. ADMV Classic Cup. In dem konnten auch einige Erzgebirger in dieser Saison Akzente setzen, wie die Siegerehrung in Radeberg zeigte.
Mehr Artikel