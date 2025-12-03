Erzgebirger glänzen bei Jubiläumsauflage des ADMV Classic Cup

Mit der Siegerehrung in Radeberg blickt der ADMV Classic Cup nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Neue Austragungsorte und spannende Rennen versprechen eine aufregende Saison.

Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende entgegen, in manchen Sportarten ist die Saison schon beendet. Und so sind auch die Motorsportler der Region bereits über die Ziellinie, darunter auch beim 20. ADMV Classic Cup. In dem konnten auch einige Erzgebirger in dieser Saison Akzente setzen, wie die Siegerehrung in Radeberg zeigte.