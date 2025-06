Oldtimerfreunde fiebern dem nächsten Rennen im Erzgebirge entgegen

Der ADMV Classic Cup geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt in Oehna zieht das Event am Wochenende Teilnehmer und Zuschauer zwischen Steinbach und Arnsfeld gleichermaßen in seinen Bann.

Nach der gelungenen Premiere der Bergfahrt um den Oberschaarpreis zwischen Steinbach und Arnsfeld im Vorjahr gibt es an diesem Wochenende eine Neuauflage. Im Rahmen des ADMV Classic Cup gehen die rund 100 Teilnehmer auf die 2,3-Kilometer-Bergstrecke, bei der es darum geht, zwei möglichst zeitgleiche Läufe hinzulegen.