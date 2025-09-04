Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an.
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an.
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Ost empfängt Nord: Bekommt der EHV Aue den Schlüsselspieler von der Ostsee in den Griff?
Von Anna Neef
Nach der Niederlage gegen Staffelfavorit Braunschweig läuft bei den Drittliga-Handballern aus dem Erzgebirge die HSG Ostsee auf. Coach Uwe Jungandreas hat einen Plan für das Heimspiel.

Reichlich Bundesligaerfahrung bieten die Gäste des EHV Aue an diesem Sonnabend auf. 18 Uhr ist in der Lößnitzer Erzgebirgshalle die HSG Ostsee zu Gast. Neben Spielmacher Tim Claasen lief der Rückraumrechte, Jasper Bruhn, beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau auf. Bruhn dürfte zum Schlüsselspieler werden, denn in bisher zwei Saisonpartien...
