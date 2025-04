Playoff-Halbfinale: Wölfe gewinnen bei Luchsen und gleichen Serie aus

Eishockey-Regionalligist Schönheide hat sich in Lauterbach für die Heimpleite am Samstag revanchiert. Beim 5:2 in Hessen überzeugten die Erzgebirger vor allem defensiv.

Im Playoff-Halbfinale der Regionalliga Ost zwischen den Schönheider Wölfen den und Luchsen Lauterbach ist wieder alles offen. Einen Tag nach der deutlichen 3:7-Heimniederlage im Wolfsbau revanchierten sich die Erzgebirger mit einem 5:2-Sieg in Hessen. Damit steht es jetzt 1:1: Wer zuerst drei Partien für sich entschieden hat, steht im Finale.