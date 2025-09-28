Pleite in Eutritzsch: Beim SV Tanne Thalheim brennt der Baum schon vor Weihnachten

Nach einer desolaten Vorstellung haben die Erzgebirger in der Fußball-Landesliga mit 1:3 beim Mitabstiegskonkurrenten SV Lipsia verloren. Der Trainer ist außer sich.

Um dauerhafte sportliche Erfolglosigkeit in Worten auszudrücken, bedarf es keiner großen Kreativität. Die Floskeln liegen in der Schublade, man muss sie nur herausziehen. „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß" zum Beispiel. Diese einst von Weltmeister Andreas Brehme geprägte Sentenz beschreibt die aktuelle sportliche Lage des SV...