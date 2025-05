Premiere im Erzgebirge: 1. Rallyesprint in Lößnitz reizt nicht nur Hobbyfahrer

Eine 5,5 Kilometer lange Strecke hat der Chemnitzer AMC für Motorsportler aus nah und fern vorbereitet. Dieses Rennformat ist neu in der Region. Und trifft gleich auf große Resonanz.

Eine Probefahrt und danach drei Durchgänge unter Strom: Lars Meyer freut sich diebisch auf diesen Sonnabend. Denn besser, sagt der Rallyepilot vom MC Grünhain, kann man es kaum serviert bekommen. Seinen VW Polo GTI schiebt er dann vor der eigenen Haustür an die Strecke. „Der Aufwand ist sehr gering. Und die Region erlebt mal was Neues in...