Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum.
Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Annaberg
Premiere und Abschied 2025: Zwei Olympiasieger verewigen sich an der legendären Oberwiesenthaler Medaillenwand
Von Sandra Häfner
Eine Langläuferin und ein Nordischer Kombinierer hatten in diesem Jahr besondere Auftritte im Wintersportmuseum K 3 am Fichtelberg. Die eine klebte zum ersten Mal Medaillenpünktchen, der andere zum letzten Mal.

Medaillenerfolge bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften bringen für Wintersportler aus Oberwiesenthal seit einigen Jahren auch die Ehre mit sich, sich an der Medaillenwand der Wintersportausstellung des Wiesenthaler K 3 in Deutschlands höchstgelegener Stadt zu verewigen. Für jedes Edelmetall wird ein Pünktchen geklebt. Mit 25...
