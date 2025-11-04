Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Amt des Schiedsrichters im Fußball ist nicht unbedingt das beliebteste.
Das Amt des Schiedsrichters im Fußball ist nicht unbedingt das beliebteste. Bild: lassedesignen - stock.adobe.com
Meinung
Stollberg
Punktabzug gegen Fußballverein aus dem Erzgebirge: Urteil greift zu kurz
Redakteur
Von Sandra Häfner
Das Sportgericht des Sächsischen Fußballverbandes verurteilte den Oelsnitzer FC zu einem Abzug von drei Punkten und einer Geldstrafe. Grund: Der Verein stellte zu wenig Schiedsrichter. Doch es trifft die Falschen.

Ist es Aufgabe einer Fußballmannschaft, sich um die Bereitstellung und Ausbildung von Schiedsrichtern zu kümmern? Nein. Doch das Urteil des Sächsischen Fußballverbandes, den Oelsnitzer FC mit drei Punkten Abzug zu bestrafen, weil der Verein das vorgeschriebene Schiri-Soll nicht erfüllte, trifft zuerst die Mannschaft. Im Fall von Oelsnitz ein...
