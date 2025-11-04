Punktabzug gegen Fußballverein aus dem Erzgebirge: Urteil greift zu kurz

Das Sportgericht des Sächsischen Fußballverbandes verurteilte den Oelsnitzer FC zu einem Abzug von drei Punkten und einer Geldstrafe. Grund: Der Verein stellte zu wenig Schiedsrichter. Doch es trifft die Falschen.

Ist es Aufgabe einer Fußballmannschaft, sich um die Bereitstellung und Ausbildung von Schiedsrichtern zu kümmern? Nein. Doch das Urteil des Sächsischen Fußballverbandes, den Oelsnitzer FC mit drei Punkten Abzug zu bestrafen, weil der Verein das vorgeschriebene Schiri-Soll nicht erfüllte, trifft zuerst die Mannschaft. Im Fall von Oelsnitz ein... Ist es Aufgabe einer Fußballmannschaft, sich um die Bereitstellung und Ausbildung von Schiedsrichtern zu kümmern? Nein. Doch das Urteil des Sächsischen Fußballverbandes, den Oelsnitzer FC mit drei Punkten Abzug zu bestrafen, weil der Verein das vorgeschriebene Schiri-Soll nicht erfüllte, trifft zuerst die Mannschaft. Im Fall von Oelsnitz ein...