Radball-Oberliga macht in Niederlauterstein Station

Im mittleren Erzgebirge wird die vierte Runde der höchsten sächsischen Spielklasse ausgetragen. Dadurch hofft auch der Spitzenreiter auf viele Fans.

Ihren Heimvorteil wollen die Radballer der SG Niederlauterstein III am Samstag in möglichst viele Punkte ummünzen. Ab 13 Uhr bekommen es Marco Buschbeck und Falk Langer dabei mit dem HRV Chemnitz (13.), dem RV Edelweiß Fraureuth (5.), dem SV Eula (2.) und dem SV Grün-Weiß Lippersdorf II zu tun. Letzterer führt mit 28 Punkten die Tabelle an....