Radsport: Erzgebirger überzeugt beim Giro d’Abruzzo

Für den beim RSV 54 Venusberg ausgebildeten Radsportler Moritz Kretschy läuft es in der neuen Saison weiterhin sehr gut. Der Erzgebirger gehörte zum siebenköpfigem Aufgebot vom Israel-Premier-Tech-Team, das beim Giro d’Abruzzo an den Start ging. Vier bergige Etappen waren bei dieser Rundfahrt in Italien zu meistern, wobei mehrere...