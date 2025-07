Radsport extrem: Erzgebirger beißt sich bei Marathonrennen in Bayern durch

24 Stunden gilt es beim Rad-Klassiker in Kelheim durchzuhalten. Das hat auch einen Frohnauer ins Nachbarbundesland gelockt. Er hegt noch einen ganz besonderen Traum.

Es ist ein Radrennen der Extreme: Das 24-Stunden-Rennen von Kelheim gibt es seit 1997. Es ist Deutschlands ältestes Radrennen in diesem Format. Die 27. Auflage des populären Klassikers am zweiten Juliwochenende in Bayern war bereits im Vorfeld ausgebucht. Mehr als 1200 Teilnehmer aus Deutschland und Italien starteten am Sonnabendnachmittag zum...