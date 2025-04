Rallye Erzgebirge 2025: Der Shakedown am Donnerstag in Bildern

40 Teams haben die Chance genutzt und haben auf einem 2,8 Kilometer langen Kurs in Jahnsdorf ihre Runden gedreht. Die Bilder zu den Test- und Einstellfahrten.

Jahnsdorf.

Bei bestem Frühlingswetter sind am Donnerstagnachmittag die Test- und Einstellfahrten im Vorfeld der 60. ADAC Rallye Erzgebirge in Jahnsdorf gestartet. 40 Teams waren mit dabei und konnten sich auf dem 2,8 kilometerlangen Kurs auf die Jubiläumsausgabe der „Erze“ vorbereiten. Streckenleiter Kai Tzschentke zählte zwischen 16.30 und 21 Uhr insgesamt 284 Startfreigaben. „Wir mussten nur kurzzeitig unterbrechen, weil ein Teilnehmer die Schikane abgeräumt hat“, so der Jahnsdorfer. Verfolgt wurde der Shakedown von zahlreichen Zuschauern. (micd)