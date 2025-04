Rallye Erzgebirge: Schon beim Training herrscht Volksfeststimmung

Zahlreiche Zuschauer haben die Testfahrten vor der 60. „Erze“ in Jahnsdorf verfolgt. So mancher reiste auch von weiter weg an.

Mit den Test- und Einstellfahrten ist am späten Donnerstagnachmittag die ADAC-Rallye Erzgebirge in ihre Jubiläumsausgabe gestartet. Auf dem 2,8 Kilometer langen Kurs herrschte reger Betrieb. 40 Teams nutzten die Chance, um sich auf das bevorstehende Wochenende einzustimmen. Die Rallye Erzgebirge bildet den Auftakt der sieben Läufe umfassenden...