Rallye Erzgebirge: Warum ein Seriensieger diesmal die Seiten gewechselt hat

Peter Corazza, dreimaliger Gewinner der Erzgebirgsrallye, ist bei der 60. Ausgabe für die Organisatoren im Einsatz gewesen. Ein anderer feierte ein Jubiläum auf der Strecke – vor vielen begeisterten Fans.

Im Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums herrscht ein buntes Treiben. Das Gelände, das sonst den Feuerwehren des Landkreises als Übungsobjekt zur Verfügung steht, hat sich am Donnerstagnachmittag vorübergehend in einen Servicepark für Rallyefahrzeuge verwandelt. Die Test- und Einstellfahrten zur 60. Erzgebirgsrallye stehen an....