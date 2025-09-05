Rallye Grünhain im Erzgebirge: Das Beste kommt zum Schluss

Für Michael Schröder ist Motorsport mehr als Sport. Die Leidenschaft verbindet ihn mit einem Trabant, den er seit Ende der 1990er-Jahre über die Wertungsprüfungen peitscht.

Die 30 will Michael Schröder vom MC Grünhain noch voll machen. An Seppl wird es nicht scheitern. So viel steht für den 48-Jährigen fest. Seit Ende der 1990er-Jahre leistet der Trabant 601 dem Wildbacher treue Dienste. „Im Winter 1998/99 haben wir ihn aufgebaut“, blickt der Messtechniker zurück. „Gelitten haben ab und zu die Kotflügel....