Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ob Nacht oder Tag, ob Schotter oder Asphalt: Michael Schröder vom MC Grünhain ist mit seinem Trabant immer für eine Showeinlage gut.
Ob Nacht oder Tag, ob Schotter oder Asphalt: Michael Schröder vom MC Grünhain ist mit seinem Trabant immer für eine Showeinlage gut. Bild: Sascha Dörrenbächer
Ob Nacht oder Tag, ob Schotter oder Asphalt: Michael Schröder vom MC Grünhain ist mit seinem Trabant immer für eine Showeinlage gut.
Ob Nacht oder Tag, ob Schotter oder Asphalt: Michael Schröder vom MC Grünhain ist mit seinem Trabant immer für eine Showeinlage gut. Bild: Sascha Dörrenbächer
Aue
Rallye Grünhain im Erzgebirge: Das Beste kommt zum Schluss
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Michael Schröder ist Motorsport mehr als Sport. Die Leidenschaft verbindet ihn mit einem Trabant, den er seit Ende der 1990er-Jahre über die Wertungsprüfungen peitscht.

Die 30 will Michael Schröder vom MC Grünhain noch voll machen. An Seppl wird es nicht scheitern. So viel steht für den 48-Jährigen fest. Seit Ende der 1990er-Jahre leistet der Trabant 601 dem Wildbacher treue Dienste. „Im Winter 1998/99 haben wir ihn aufgebaut“, blickt der Messtechniker zurück. „Gelitten haben ab und zu die Kotflügel....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
16.08.2025
4 min.
Motorsport im Erzgebirge: Warum Rallye-Ass Sepp Wiegand seinen Saisonplan ändert
Sepp Wiegand hat seinen Plan für diese Saison geändert. Das Rallye-Ass vom MC Grünhain ist das nächste Mal zum Heimspiel am 13. September in Aktion zu erleben.
Das nächste Mal zum Heimspiel, bei der 21. Rallye Grünhain, wird der zweimalige Gesamtsieger live zu erleben sein. Die Nennliste für das Spektakel am 13. September füllt sich stetig.
Anna Neef
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
08.08.2025
1 min.
Im Erzgebirge steigt das Rallyefieber: MC Grünhain setzt auf bewährtes Erfolgsmodell
Schon voriges Jahr bei der 20. Auflage der Rallye Grünhain gehörte ein Rundkurs zum Programm. Dies ist im September erneut der Fall.
Die Nennliste für die 21. Rallye Grünhain kann sich ab sofort füllen. Am 13. September kommen Fans des schnellen Sports wieder voll auf ihre Kosten. Inklusive Rundkurs.
Anna Neef
Mehr Artikel