Rallye Grünhain sieht den erwarteten Sieger und kostet einen pfeilschnellen Fleischer Nerven

Rund 100 Starter haben am Sonnabend im Erzgebirge die 21. Rallye Grünhain absolviert. Platz 1 ging an einen DRM-Fahrer. Sepp Wiegand vom Gastgeber sicherte sich Bronze und dominierte seine Klasse klar.

Technisch ohne Probleme und deshalb erwartungsgemäß hat Carsten Mohe die 21. Rallye Grünhain gewonnen. Im Renault Clio Rally3, dem leistungsstärksten Auto im Teilnehmerfeld, gelang dem Vorjahressieger mit Co-Pilotin Andrea Lieber ein Start-Ziel-Sieg. Die „Grünhain" über 35 Kilometer, die ihren Dreh- und Angelpunkt wieder im...