Carsten Mohe und Andrea Lieber (Mitte) standen bei der 21. Rallye Grünhain auf dem Siegertreppchen. Platz 2 ging an Rekordsieger Rudolf Reindl mit Michael Ehrle (l.). Bronze sicherten sich Sepp Wiegand und Christoph Gerlich (r.) vom gastgebenden MC Grünhain. Bild: Wolfgang Dittrich
Carsten Mohe und Andrea Lieber (Mitte) standen bei der 21. Rallye Grünhain auf dem Siegertreppchen. Platz 2 ging an Rekordsieger Rudolf Reindl mit Michael Ehrle (l.). Bronze sicherten sich Sepp Wiegand und Christoph Gerlich (r.) vom gastgebenden MC Grünhain. Bild: Wolfgang Dittrich
Aue
Rallye Grünhain sieht den erwarteten Sieger und kostet einen pfeilschnellen Fleischer Nerven
Von Anna Neef und Wolfgang Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 100 Starter haben am Sonnabend im Erzgebirge die 21. Rallye Grünhain absolviert. Platz 1 ging an einen DRM-Fahrer. Sepp Wiegand vom Gastgeber sicherte sich Bronze und dominierte seine Klasse klar.

Technisch ohne Probleme und deshalb erwartungsgemäß hat Carsten Mohe die 21. Rallye Grünhain gewonnen. Im Renault Clio Rally3, dem leistungsstärksten Auto im Teilnehmerfeld, gelang dem Vorjahressieger mit Co-Pilotin Andrea Lieber ein Start-Ziel-Sieg. Die „Grünhain“ über 35 Kilometer, die ihren Dreh- und Angelpunkt wieder im...
