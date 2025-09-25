Rallye-Pilot aus dem Erzgebirge will sich vorzeitig DM-Titel sichern

Annaberg
Mit der Rallye Stemweder Berg steht am Wochenende der vorletzte Lauf der Deutschen Meisterschaft an. Dank seines großen Vorsprungs kann der Crottendorfer Carsten Mohe dabei schon alles klarmachen.
Vier Starts, vier Siege – mit dieser makellosen Erfolgsbilanz führen Carsten Mohe und seine Copilotin Andrea Lieber die RC3-Wertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft an. Dementsprechend starten sie als klare Favoriten in den vorletzten Saisonlauf. Vor der am Wochenende anstehenden Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke haben die Erzgebirger...
