Regionalliga: Badmintonspieler aus dem Erzgebirge mischen weiter vorne mit

Auch nach vier Partien bleibt der TSV Niederwürschnitz ungeschlagen. Zwar kam die Mannschaft jetzt zuhause über zwei Remis nicht hinaus. Doch das hatte vor allem mit Verletzungspech zu tun.

Mit zwei Unentschieden haben die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz ihren ersten Doppel-Heimspieltag in dieser Saison abgeschlossen. Ist das berühmte Glas da halb voll oder halb leer? „Es war sicherlich ein bisschen mehr drin. Vor allem im ersten Spiel", sagt David Kaiser, der Kapitän des Regionalligisten.