David Kaiser (r.) und Fabian Šula lieferten sich ein dramatisches Doppel mit ihren Gegnern aus Diedorf – mit dem besseren Ausgang für die Gäste. Bild: Ralf Wendland
David Kaiser (r.) und Fabian Šula lieferten sich ein dramatisches Doppel mit ihren Gegnern aus Diedorf – mit dem besseren Ausgang für die Gäste. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Regionalliga: Badmintonspieler aus dem Erzgebirge mischen weiter vorne mit
Redakteur
Von Jürgen Werner
Auch nach vier Partien bleibt der TSV Niederwürschnitz ungeschlagen. Zwar kam die Mannschaft jetzt zuhause über zwei Remis nicht hinaus. Doch das hatte vor allem mit Verletzungspech zu tun.

Mit zwei Unentschieden haben die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz ihren ersten Doppel-Heimspieltag in dieser Saison abgeschlossen. Ist das berühmte Glas da halb voll oder halb leer? „Es war sicherlich ein bisschen mehr drin. Vor allem im ersten Spiel“, sagt David Kaiser, der Kapitän des Regionalligisten.
