Lugaus Erik Negwer (in Rot) feierte ein glänzendes Comeback und ließ Tobias Knittel keine Chance.
Lugaus Erik Negwer (in Rot) feierte ein glänzendes Comeback und ließ Tobias Knittel keine Chance. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Regionalliga: Lugauer Ringer bringen Spitzenreiter ins Schwitzen, gehen aber erneut leer aus
Redakteur
Von Jürgen Werner
Bei 10:14 waren die noch punktlosen Gastgeber zwischenzeitlich nah dran an einer großen Überraschung. Die Thalheimer erkämpften ein Remis beim Meister, waren damit aber nicht hundertprozentig zufrieden.

Der Blick auf die Tabelle tut schon ein bisschen weh. Nur noch zwei Kämpfe, dann ist die Hinrunde in der Regionalliga der Ringer schon wieder vorbei – und der RVE Lugau steht immer noch mit null Punkten da. Doch ganz so gedämpft ist die Stimmungslage bei den Eichenkränzen dann doch nicht. Denn im Duell gegen den Spitzenreiter und...
