Regionalliga: Lugauer Ringer gehen gegen Artern unter

Beim 9:27 präsentierten sich die Eichenkränze vor den eigenen Zuschauern von Beginn an chancenlos. Einen Kantersieg fuhr dagegen der Lokalrivale aus Thalheim ein.

Ondrej Dadak nahm kein Blatt vor den Mund. „This season is cursed", die Saison sei verflucht, sagte der Tscheche in Diensten des RV Eichenkranz Lugau nach seinem Kampf am Samstagabend gegen Namensvetter Ondrej Havelka vom AC Germania Artern. Der 27-Jährige hatte seine Hausaufgaben gemacht, setzte sich gegen seinen Landsmann und Freund...