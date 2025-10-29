Regionalliga: Lugauer Ringer gehen mit Personalsorgen ins Derby gegen Gelenau

Stollberg
RVE-Trainer Jan Peprny macht sich vor dem Vergleich keine großen Illusionen. Auch Thalheim bekommt es mit einem schwierigen Gegner zu tun.
Die Verantwortlichen des Ringervereins Eichenkranz Lugau sind derzeit wirklich nicht zu beneiden. Mit dem Polen Krzysztof Sadowik fehlt dem Regionalligisten seit Saisonstart ein Punktegarant – und beim jüngsten Gastspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Erzgebirge Aue fielen mit dessen Landsmann Szymon Wojtkowski sowie Tim Hamann zwei weitere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.