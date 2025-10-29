Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gelenaus Ismail Aliev (rechts) legte Erik Negwer im Hinkampf auf die Schultern. Das Duell könnte es wieder geben.
Gelenaus Ismail Aliev (rechts) legte Erik Negwer im Hinkampf auf die Schultern. Das Duell könnte es wieder geben. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Stollberg
Regionalliga: Lugauer Ringer gehen mit Personalsorgen ins Derby gegen Gelenau
Redakteur
Von Jürgen Werner
RVE-Trainer Jan Peprny macht sich vor dem Vergleich keine großen Illusionen. Auch Thalheim bekommt es mit einem schwierigen Gegner zu tun.

Die Verantwortlichen des Ringervereins Eichenkranz Lugau sind derzeit wirklich nicht zu beneiden. Mit dem Polen Krzysztof Sadowik fehlt dem Regionalligisten seit Saisonstart ein Punktegarant – und beim jüngsten Gastspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Erzgebirge Aue fielen mit dessen Landsmann Szymon Wojtkowski sowie Tim Hamann zwei weitere...
