Regionalliga: Niederwürschnitzer Badmintonspieler halten Druck stand

Gegen Schlusslicht Landshut haben sich die Erzgebirger mit einem Remis begnügen müssen. Doch dann folgte der Befreiungsschlag – nun hat der TSV den direkten Klassenerhalt weiter in eigener Hand.

Die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz haben ihren Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge gezogen. Der Regionalligist, der in den vergangenen Wochen immer stärker in den Abstiegskampf verwickelt worden war, musste sich in seinem letzten Heimspiel-Doppelpack in dieser Saison zunächst mit einem 4:4 gegen das abgeschlagene Schlusslicht...