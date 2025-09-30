Regionalliga: Niederwürschnitzer Badmintonspieler legen perfekten Saisonstart hin

Stollberg
Sowohl in Neubiberg als auch in Lohhof haben die Erzgebirger deutliche Siege eingefahren. Ein Sommerzugang bewies dabei, dass er eine große Verstärkung sein kann.
Die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz sind mit zwei Auswärtssiegen in die Regionalliga Süd/Ost gestartet. Nach einem 6:2-Erfolg beim TSV Neubiberg-Ottobrunn bezwangen die Erzgebirger tags darauf den SV Lohhof mit dem gleichen Resultat. Zwei vor allem in der Höhe überraschende Ergebnisse, für die TSV-Kapitän David Kaiser aber eine...
