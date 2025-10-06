Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im ersten Drittel lief für die Gastgeber noch nicht alles rund. Kevin Piehler erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Im ersten Drittel lief für die Gastgeber noch nicht alles rund. Kevin Piehler erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bild: IMAGO/Andreas Beil
Im ersten Drittel lief für die Gastgeber noch nicht alles rund. Kevin Piehler erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Im ersten Drittel lief für die Gastgeber noch nicht alles rund. Kevin Piehler erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bild: IMAGO/Andreas Beil
Aue
Regionalliga: Schönheider Eishockey-Wölfe gewinnen letzten Test vor dem Saisonstart souverän
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 6:3 gegen Pegnitz überzeugten die Gastgeber vor allem im Mitteldrittel. Vor dem Spiel wurde ein Vereins-Urgestein verabschiedet.

Die Eishockeyspieler der Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen. Mit 6:3 setzte sich der Regionalligist am Samstagabend vor 276 Zuschauern im Wolfsbau gegen die EV Pegnitz Ice Dogs durch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
3 min.
Warum die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge in der Fremde in den Spielbetrieb starten
Beim ersten Testspiel in Nejdek hatten die Wölfe noch das Nachsehen.
Das Kunsteisstadion Schönheide erhält in diesen Tagen seinen kalten Belag. Viel später als die Konkurrenz kann der Regionalligist zuhause trainieren. Deshalb ist Erfindergeist gefragt.
Anna Neef
01.10.2025
3 min.
Schönheider Wölfe: Erst Kantersieg, dann knappe Pleite
Wölfe-Torjäger Tomas Rubes erzielte gegen Bayreuth vier Tore, gegen Amberg musste er verletzt raus.
Beim 15:0 gegen Bayreuth hat sich der Eishockey-Regionalligist in einen Rausch gespielt. Dafür blieb gegen Amberg das Gästetor wie vernagelt. Zudem gab es eine Hiobsbotschaft.
Jürgen Werner
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel