Regionalliga: Schönheider Eishockey-Wölfe gewinnen letzten Test vor dem Saisonstart souverän

Beim 6:3 gegen Pegnitz überzeugten die Gastgeber vor allem im Mitteldrittel. Vor dem Spiel wurde ein Vereins-Urgestein verabschiedet.

Die Eishockeyspieler der Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen. Mit 6:3 setzte sich der Regionalligist am Samstagabend vor 276 Zuschauern im Wolfsbau gegen die EV Pegnitz Ice Dogs durch. Die Eishockeyspieler der Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen. Mit 6:3 setzte sich der Regionalligist am Samstagabend vor 276 Zuschauern im Wolfsbau gegen die EV Pegnitz Ice Dogs durch.