Regionalliga: Schönheider Eishockey-Wölfe gewinnen letzten Test vor dem Saisonstart souverän

Aue
Beim 6:3 gegen Pegnitz überzeugten die Gastgeber vor allem im Mitteldrittel. Vor dem Spiel wurde ein Vereins-Urgestein verabschiedet.
Die Eishockeyspieler der Schönheider Wölfe haben ihr letztes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen. Mit 6:3 setzte sich der Regionalligist am Samstagabend vor 276 Zuschauern im Wolfsbau gegen die EV Pegnitz Ice Dogs durch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.