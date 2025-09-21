Regionalliga: Thalheimer Ringer fegen Schlusslicht mit Kantersieg von der Matte

Beim 32:1 gegen Hannover war auch einer am Start, der eigentlich geschont werden sollte. Nicht viel rund läuft dagegen beim Lokalrivalen, der weiterhin auf die ersten Zähler wartet.

Der Schreck war den Verantwortlichen des RV Thalheim ordentlich in die Glieder gefahren. Gestützt von Trainer und Teamkollegen hatte ihr Superschwergewichtler Karl Marbach vor Wochenfrist die Matte verlassen müssen, nachdem er sich in Lugau im Duell mit Ondrej Dadak den großen Zeh ausgekugelt hatte. Doch der Neuzugang des Regionalligisten ist...