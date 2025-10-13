Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Karl Marbach (r.) kämpfte gegen den favorisierten Tomasz Wawrzynczyk aufopferungsvoll.
Karl Marbach (r.) kämpfte gegen den favorisierten Tomasz Wawrzynczyk aufopferungsvoll. Bild: Ralf Wendland
Karl Marbach (r.) kämpfte gegen den favorisierten Tomasz Wawrzynczyk aufopferungsvoll.
Karl Marbach (r.) kämpfte gegen den favorisierten Tomasz Wawrzynczyk aufopferungsvoll. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Regionalliga: Thalheimer Ringer ziehen sich gegen Spitzenreiter Werdau achtbar aus der Affäre
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne drei Stammkräfte haben die Erzgebirger dem Favoriten einen großen Kampf geliefert. Der RV Eichenkranz Lugau freut sich derweil über die ersten Zähler überhaupt in dieser Saison.

Ein bisschen gepiesackt haben sie den Spitzenreiter schon, zu mehr hat es aber nicht gereicht. Mit 13:16 haben sich die Ringer des RV Thalheim bei Regionalliga-Spitzenreiter AC Werdau geschlagen geben müssen. Kein Grund zu großer Trauer für Trainer Steffen Richter, auch wenn die Erzgebirger infolge der Niederlage in der Tabelle auf Rang 4...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
14.09.2025
5 min.
Regionalliga: Frühes Schockerlebnis bringt Thalheimer Ringer nicht aus der Fassung
Thalheims Oleg Bartel (oben) und Lugaus Tim Hamann schenkten sich nichts. Am Ende setzte sich der Neuzugang des RVT durch.
Souverän mit 20:11 haben die Mattenfüchse ihr Derby beim RV Eichenkranz Lugau gewonnen. Der Sieg beim Rivalen war allerdings teuer erkauft.
Jürgen Werner
17:10 Uhr
1 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringer gastieren beim Spitzenreiter
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch.
Als Tabellendritter fahren die Mattenfüchse ganz entspannt zum Duell am Samstag nach Werdau. Der RVE Lugau empfängt Schlusslicht Hannover.
Jürgen Werner
15:34 Uhr
2 min.
Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes
Mit dem Sieg in Singapur betrieb Russell auch noch mal Werbung in eigener Sache. (Archivbild)
Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel