Regionalliga: Thalheimer Ringer ziehen sich gegen Spitzenreiter Werdau achtbar aus der Affäre

Ohne drei Stammkräfte haben die Erzgebirger dem Favoriten einen großen Kampf geliefert. Der RV Eichenkranz Lugau freut sich derweil über die ersten Zähler überhaupt in dieser Saison.

Ein bisschen gepiesackt haben sie den Spitzenreiter schon, zu mehr hat es aber nicht gereicht. Mit 13:16 haben sich die Ringer des RV Thalheim bei Regionalliga-Spitzenreiter AC Werdau geschlagen geben müssen. Kein Grund zu großer Trauer für Trainer Steffen Richter, auch wenn die Erzgebirger infolge der Niederlage in der Tabelle auf Rang 4...