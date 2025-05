Rennfieber im Erzgebirge: 120 Motocross-Talente starten durch

Wertungsläufe für die Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft finden am Sonntag in Lugau statt. Viele Helfer wollen für eine reibungslose Veranstaltung sorgen.

Die Jugend übernimmt am Sonntag die Motocross-Strecke in Lugau. Beim 78. ADAC Moto Cross des MSC Lugau werden etwa 120 Fahrer zwischen 9 und 25 Jahren aus Deutschland und europäischen Ländern erwartet, die ihre Rennen in drei Wertungsklassen und drei Alterskategorien für die Deutsche Schüler-, Jugend- und Junioren-Meisterschaft unter die...