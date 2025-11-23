Sachsenderby: Auer Drittliga-Handballer lassen in Leipzig nichts anbrennen

Aue
Bei der zweiten Mannschaft der DHfK haben sich die Erzgebirger am Ende klar mit 38:32 durchgesetzt. Nun ist erst einmal Geduld angesagt.
Die Drittliga-Handballer des EHV Aue sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Sachsenderby bei der zweiten Mannschaft der SG DHfK Leipzig setzten sich die Erzgebirger am Sonntagabend klar mit 38:32 durch und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz in der Nordoststaffel.
