Paul Bones, hier im Spiel gegen Oppenweiler, traf in Leipzig zehnmal und war damit bester Werfer seines Teams.
Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Paul Bones, hier im Spiel gegen Oppenweiler, traf in Leipzig zehnmal und war damit bester Werfer seines Teams.
Paul Bones, hier im Spiel gegen Oppenweiler, traf in Leipzig zehnmal und war damit bester Werfer seines Teams. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Sachsenderby: Auer Drittliga-Handballer lassen in Leipzig nichts anbrennen
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der zweiten Mannschaft der DHfK haben sich die Erzgebirger am Ende klar mit 38:32 durchgesetzt. Nun ist erst einmal Geduld angesagt.

Die Drittliga-Handballer des EHV Aue sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Sachsenderby bei der zweiten Mannschaft der SG DHfK Leipzig setzten sich die Erzgebirger am Sonntagabend klar mit 38:32 durch und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz in der Nordoststaffel.
