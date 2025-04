Sachsenklasse: Annaberger Fußballer wollen den Bock umstoßen

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge soll am Sonntag im vogtländischen Oelsnitz endlich wieder ein Dreier her. Die Personallage bleibt allerdings angespannt.

Bei den Fußballern des VfB ist seit dem Rückrundenstart Sand im Getriebe. Lange Zeit Tabellenführer der Sachsenklasse West, sind die Erzgebirger inzwischen auf Platz 3 abgerutscht. Seit drei Partien ist die Mannschaft von Trainer Lars Walther ohne Sieg: Gegen Auerbach II und Lichtenstein – beileibe keine Spitzenmannschaften – gab es zwei...