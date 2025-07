Sachsenklasse: Annaberger überrollen harmlose Döbelner in erstem Testspiel

Trainingsspiel statt Härtetest: Gegen den ESV Lok Döbeln gewinnen die Kreisstädter mit 10:0. Der Trainer sieht die Vorteile des lockeren Aufgalopps und freut sich über die Rückkehr zweier wichtiger Spieler.

Der VfB Annaberg hat seinen ersten Härtetest in der Saisonvorbereitung mit Bravour gelöst. Wobei „Härtetest“ auch nicht ganz richtig ist. „Natürlich kann man schwer einschätzen, was für ein Niveau in anderen Kreisen herrscht. Aber Döbeln fährt 80 Kilometer hier her, da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet“, sagte Lars...