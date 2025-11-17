Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Florian Wunder schiebt zum 3:1 ein. Irfersgrüns Keeper Edgar Oeser ist ohne Abwehrchance.
Florian Wunder schiebt zum 3:1 ein. Irfersgrüns Keeper Edgar Oeser ist ohne Abwehrchance. Bild: Joachim Thoß
Florian Wunder schiebt zum 3:1 ein. Irfersgrüns Keeper Edgar Oeser ist ohne Abwehrchance.
Florian Wunder schiebt zum 3:1 ein. Irfersgrüns Keeper Edgar Oeser ist ohne Abwehrchance. Bild: Joachim Thoß
Stollberg
Sachsenklasse: Oelsnitzer Fußballer gewinnen wildes Kellerduell in Irfersgrün
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem neuen Trainer Christian Steingräber hat der Aufsteiger gleich einen Sieg eingefahren. Dabei zeigten sich die Erzgebirger im Vogtland so torhungrig wie noch nie in dieser Saison.

Nicht nur auf dem Kunstrasenplatz im vogtländischen Lengenfeld waren die Oelsnitzer am Sonntag im Kellerduell der Fußball-Sachsenklasse beim Tabellennachbarn BSV Irfersgrün spielbestimmend, sondern auch am Seitenrand deutlich aktiver und lauter: Immer wieder hörten die Zuschauer die von Trommeln unterstützten Gesänge der zahlreich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:15 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Schlusslicht Oelsnitz präsentiert neuen Trainer
Vor seiner Station in Marienberg war Christian Steingräber (rechts) drei Jahre lang Trainer in Großrückerswalde.
Christian Steingräber wird am Sonntag in Irfersgrün erstmals an der Seitenlinie stehen. Der Neudorfer hat als Coach schon Oberliga-Erfahrung – und soll für das Wunder Klassenerhalt sorgen.
Jürgen Werner
18:36 Uhr
4 min.
Fußball-Westsachsenliga: VfB Empor Glauchau II sticht TSV Crossen im Spitzenspiel aus
Den Blick nach oben kann nach: Erik Junker vom TSV Crossen (links) und und Justin Kibart vom VfB Empor Glauchau II im Kampf um den Ball.
Die Glauchauer verbuchten am Sonntag drei weitere Zähler auf ihrem Punktekonto. Die Gastgeber hatten dagegen mit einem bestimmten Problem zu kämpfen.
Philip Meyer
18:36 Uhr
5 min.
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Matthias Zwarg
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
03.11.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Irfersgrün will nicht an Abstieg denken
Trainer Denny Bleich und sein BSV Irfersgrün geben in der Fußball-Sachsenklasse nicht auf.
Die 0:1-Niederlage beim neuen Tabellenzweiten SSV Fortschritt Lichtenstein ist bitter gewesen für den BSV. Doch sie zeigte auch einmal mehr, dass die Vogtländer mithalten können – selbst gegen die Spitzenteams.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel