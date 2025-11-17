Sachsenklasse: Oelsnitzer Fußballer gewinnen wildes Kellerduell in Irfersgrün

Unter dem neuen Trainer Christian Steingräber hat der Aufsteiger gleich einen Sieg eingefahren. Dabei zeigten sich die Erzgebirger im Vogtland so torhungrig wie noch nie in dieser Saison.

Nicht nur auf dem Kunstrasenplatz im vogtländischen Lengenfeld waren die Oelsnitzer am Sonntag im Kellerduell der Fußball-Sachsenklasse beim Tabellennachbarn BSV Irfersgrün spielbestimmend, sondern auch am Seitenrand deutlich aktiver und lauter: Immer wieder hörten die Zuschauer die von Trommeln unterstützten Gesänge der zahlreich...