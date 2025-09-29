Sachsenklasse: Oelsnitzer Fußballer verlieren zweistellig

Beim 0:10 in Marienberg hatte der Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance. Auch der FC Stollberg traf in der Fremde nicht, ergatterte in Syrau aber zumindest einen Punkt.

Als Aufsteiger in der Sachsenklasse West auch mal eine Lehrstunde erteilt zu bekommen, das hatte beim Oelsnitzer FC so mancher erwartet. Dass es aber so heftig werden würde wie am Samstag beim FSV Motor Marienberg, sorgte dann doch für erhebliche Ernüchterung. „Phasenweise sahen wir aus wie Statisten in einem Trainingsspiel", nahm...