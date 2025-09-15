Sachsenliga: Thalheimer Fußballer ohne Chance bei Dresden-Laubegast

Stollberg
Beim Vorjahresdritten gerieten die Erzgebirger früh auf die Verliererstraße und verloren mit 0:3. Besser machten es Oelsnitz und Stollberg eine Etage tiefer.
Dass in der Fußball-Sachsenliga ein anderer Wind weht als in der Sachsenklasse, haben die Fußballer des SV Tanne Thalheim am Sonntag zu spüren bekommen. Der Aufsteiger verlor beim FV Dresden 06 Laubegast glatt mit 0:3 und rutschte auf Tabellenplatz 11 ab. „Eine verdiente Niederlage. Die waren ballsicherer und körperlich fitter als wir“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.