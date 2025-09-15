Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz.
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz. Bild: Heiko Neubert
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz.
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz. Bild: Heiko Neubert
Stollberg
Sachsenliga: Thalheimer Fußballer ohne Chance bei Dresden-Laubegast
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Vorjahresdritten gerieten die Erzgebirger früh auf die Verliererstraße und verloren mit 0:3. Besser machten es Oelsnitz und Stollberg eine Etage tiefer.

Dass in der Fußball-Sachsenliga ein anderer Wind weht als in der Sachsenklasse, haben die Fußballer des SV Tanne Thalheim am Sonntag zu spüren bekommen. Der Aufsteiger verlor beim FV Dresden 06 Laubegast glatt mit 0:3 und rutschte auf Tabellenplatz 11 ab. „Eine verdiente Niederlage. Die waren ballsicherer und körperlich fitter als wir“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
14.08.2025
3 min.
Nach Ligapleite: Thalheimer Fußballer gastieren im Sachsenpokal erneut bei Fortuna Chemnitz
Am vergangenen Samstag gingen die Tannen – in den gestreiften Trikots – als Verlierer vom Platz.
Diesen Sonntag wollen es die Tannen besser machen als beim 1:4 vor Wochenfrist. Ein eher ungeliebtes Déjà-vu erlebt zum Pokalauftakt auch der Oelsnitzer FC.
Jürgen Werner
11.09.2025
1 min.
Fußball-Landesliga: Thalheimer gastieren bei Top-Team
Die Fußballer des SVT sind bei Dresden-Laubegast nur Außenseiter.
Die Erzgebirger müssen am Sonntag bei Dresden-Laubegast ran. In der Sachsenklasse sind die Mannschaften aus der Stollberger Region ebenfalls auswärts gefragt.
Jürgen Werner
Mehr Artikel