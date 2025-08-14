Sachsenpokal: Annaberger Fußballer sind bei Fortuna Plauen gefragt

Der Vize-Meister der Vogtlandliga ist für die Kreisstädter ein unbeschriebenes Blatt. Der Coach warnt dennoch – und denkt an das vergangene Jahr zurück.

Gerade erst gestartet, pausiert die Fußball-Sachsenklasse an diesem Wochenende schon wieder. Grund dafür ist der Pokal. Während die fünf Regionalligisten sowie der FC Erzgebirge Aue erst in der zweiten Runde ran müssen, steigen die meisten unterklassigen Mannschaften bereits jetzt ein.