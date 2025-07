Sachsenpokal: Zschorlau und Oelsnitz treffen erneut aufeinander, Auswärtsspiele für Thalheim, Annaberg und Marienberg

Es hätte besser laufen können für die erzgebirgischen Vertreter bei der Auslosung der ersten beiden Runden im Sachsenpokal der Männer und Frauen. Richtig groß war der Jubel wohl nur bei den Zschopauer Frauen.

Losglück sieht anders aus: Die Hoffnungen auf einen bekannten Gegner in den ersten beiden Runden des Sachsenpokals, die am Freitagnachmittag in Leipzig ausgelost wurden, haben sich für die erzgebirgischen Vertreter nicht erfüllt. Stattdessen warten unangenehme Aufgaben auf die meisten Teams.