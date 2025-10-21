Sachsenpokal: Zwönitzer Handballerinnen ziehen in die zweite Runde ein

Stollberg
Mit 33:32 haben sich die Erzgebirgerinnen in der ersten Runde bei Ligakonkurrenten HV Grüna durchgesetzt. Die Entscheidung fiel nur wenige Sekunden vor Schluss.
Die Handballerinnen des Zwönitzer HSV haben die erste Runde des Sachsenpokals überstanden. Beim Verbandsligakonkurrenten HV Grüna gewann das Team von Coach Uwe Hans am Ende hauchdünn mit 33:32. Fünf Sekunden vor der Sirene gelang Laura Kaulfuß der entscheidende Treffer.
