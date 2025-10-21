Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Zwönitzer Handballerinnen stehen in der zweiten Runde des Sachsenpokals.
Die Zwönitzer Handballerinnen stehen in der zweiten Runde des Sachsenpokals.
Stollberg
Sachsenpokal: Zwönitzer Handballerinnen ziehen in die zweite Runde ein
Von Ralf Beckmann
Mit 33:32 haben sich die Erzgebirgerinnen in der ersten Runde bei Ligakonkurrenten HV Grüna durchgesetzt. Die Entscheidung fiel nur wenige Sekunden vor Schluss.

Die Handballerinnen des Zwönitzer HSV haben die erste Runde des Sachsenpokals überstanden. Beim Verbandsligakonkurrenten HV Grüna gewann das Team von Coach Uwe Hans am Ende hauchdünn mit 33:32. Fünf Sekunden vor der Sirene gelang Laura Kaulfuß der entscheidende Treffer.
22.09.2025
2 min.
Verbandsliga: Zwönitzer Handballerinnen mit zweitem Sieg im zweiten Spiel
Die Zwönitzerinnen haben ihre weiße Weste gewahrt.
Beim TuS Leipzig-Mockau II haben sich die Erzgebirgerinnen mit 25:23 durchgesetzt. Der Trainer fand aber auch kritische Worte.
Ralf Beckmann
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
15.09.2025
3 min.
Heimspiel-Doppelpack: Zwönitzer Handballteams überzeugen vor den eigenen Fans
Miroslav Jahn (r.) war mit fünf Toren der beste Zwönitzer Werfer gegen Zwickau.
Während die Verbandsliga-Frauen gegen Fraureuth einen ungefährdeten Sieg eingefahren haben, ging es bei den Männern in der Oberliga enger zu. Dank eines Laufs kurz vor Schluss durfte auch dort der HSV jubeln.
Ralf Beckmann
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
