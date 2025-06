Sachsens Ski-Asse auf großer Bühne: Ehrung für die Besten des vergangenen Winters

Der Sächsische Skiverband hat seine erfolgreichsten Sportler ausgezeichnet. Im Fokus stand der Nachwuchs, dem eine Skisprunglegende aus dem Erzgebirge besonderes Augenmerk schenkt.

Zwar schieben die sommerlichen Temperaturen die Erinnerungen an den Winter in den Hintergrund. Trotzdem hat der Sächsische Skiverband dieser Tage seine erfolgreichsten Athleten noch einmal in den Fokus gerückt. Bei der Sportlerehrung in Chemnitz kamen knapp 120 Aktive, Trainer, Sponsoren und Ehrengäste zusammen.