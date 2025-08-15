Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freudestrahlend realisiert Julian Schonhardt vom Skiclub Schonach seinen Sieg in Pöhla. Im zweiten Durchgang erhielt er für einen 67-Meter-Satz Applaus. Bild: Carsten Wagner
Freudestrahlend realisiert Julian Schonhardt vom Skiclub Schonach seinen Sieg in Pöhla. Im zweiten Durchgang erhielt er für einen 67-Meter-Satz Applaus. Bild: Carsten Wagner
Aue
Sommer-Skispringen im Erzgebirge: Jungs liefern sich bei ihrem Debüt einen packenden Kampf
Von Anna Neef
Aus dem Pöhlaer Ladies-Cup für die internationale Frauen-Elite ist der Youth-Cup für den Nachwuchs geworden. Das wirkte sich bei der Premiere auf die Zuschauerzahlen aus. Doch der SV Fortuna glaubt fest ans Potenzial des neuen Formats.

Die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Dass Tina Dittrich beim Sommer-Skispringen des SV Fortuna Pöhla am Mittwochabend zum Zuschauen verdammt war, schmeckte der Elfjährigen nicht wirklich. Ihre langen Skier lehnten an der Biertischbank, auf der Mama Christin Dittrich saß. Die 48-Jährige nahm es sportlich. „Tina hat sich zu...
