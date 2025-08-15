Sommer-Skispringen im Erzgebirge: Jungs liefern sich bei ihrem Debüt einen packenden Kampf

Aue
Aus dem Pöhlaer Ladies-Cup für die internationale Frauen-Elite ist der Youth-Cup für den Nachwuchs geworden. Das wirkte sich bei der Premiere auf die Zuschauerzahlen aus. Doch der SV Fortuna glaubt fest ans Potenzial des neuen Formats.
Die Enttäuschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Dass Tina Dittrich beim Sommer-Skispringen des SV Fortuna Pöhla am Mittwochabend zum Zuschauen verdammt war, schmeckte der Elfjährigen nicht wirklich. Ihre langen Skier lehnten an der Biertischbank, auf der Mama Christin Dittrich saß. Die 48-Jährige nahm es sportlich. „Tina hat sich zu...
