Im Trainingslager in Bayern bereiteten sich die Spieler des Stollberger Schachvereins auf die neue Saison vor.
Im Trainingslager in Bayern bereiteten sich die Spieler des Stollberger Schachvereins auf die neue Saison vor. Bild: Symbolbild/BillionPhotos.com - stock.adobe.com
Im Trainingslager in Bayern bereiteten sich die Spieler des Stollberger Schachvereins auf die neue Saison vor.
Im Trainingslager in Bayern bereiteten sich die Spieler des Stollberger Schachvereins auf die neue Saison vor. Bild: Symbolbild/BillionPhotos.com - stock.adobe.com
Stollberg
Schachspieler aus dem Erzgebirge messen sich mit Großmeister
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zu seinem zehnten Trainingslager hatte sich der Schachverein Erzgebirge Stollberg einen besonderen Übungsleiter eingeladen. Auf die Teilnehmer warteten herausfordernde Einheiten.

Es ist ein kleines Jubiläum mit einem großen Schachspieler gewesen: Der Schachverein Erzgebirge Stollberg hatte sich zu seinem zehnten Trainingslager einen bekannten Spieler eingeladen. Großmeister Thomas Pähtz aus Thüringen stand auf der 32 Namen langen Teilnehmerliste des viertägigen Vorbereitungscamps in Bayern Mitte August.
Mehr Artikel