Schlechte Neuigkeiten für den EHV Aue: Verletztenliste verlängert sich um zwei weitere Namen

Ein Fanbus begleitet den Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge diesen Sonntag zum Spiel gegen Magdeburg II. Rückendeckung kann das Team mehr denn je gebrauchen.

Im Fanbus nach Magdeburg: Das hat fast wieder Zweitliga-Flair. Die Anhängerschar von Handball-Drittligist EHV Aue begibt sich am Sonntag auf Reisen. Und die Klasse ist aktuell fast egal. Denn Unterstützung kann das Team um Chefcoach Uwe Jungandreas mehr denn je gebrauchen. Die Verletztenliste hat sich verlängert.