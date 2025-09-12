Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Auer Handballer sind diesen Sonntag auswärts gefordert.
Die Auer Handballer sind diesen Sonntag auswärts gefordert. Bild: Symbolbild/dariovuksanovic - stock.adobe.com
Die Auer Handballer sind diesen Sonntag auswärts gefordert.
Die Auer Handballer sind diesen Sonntag auswärts gefordert. Bild: Symbolbild/dariovuksanovic - stock.adobe.com
Aue
Schlechte Neuigkeiten für den EHV Aue: Verletztenliste verlängert sich um zwei weitere Namen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fanbus begleitet den Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge diesen Sonntag zum Spiel gegen Magdeburg II. Rückendeckung kann das Team mehr denn je gebrauchen.

Im Fanbus nach Magdeburg: Das hat fast wieder Zweitliga-Flair. Die Anhängerschar von Handball-Drittligist EHV Aue begibt sich am Sonntag auf Reisen. Und die Klasse ist aktuell fast egal. Denn Unterstützung kann das Team um Chefcoach Uwe Jungandreas mehr denn je gebrauchen. Die Verletztenliste hat sich verlängert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
2 min.
Ost empfängt Nord: Bekommt der EHV Aue den Schlüsselspieler von der Ostsee in den Griff?
Ein Heimauftakt nach Maß gelang dem EHV Aue gegen Oranienburg. Nun reist die HSG Ostsee im Erzgebirge an.
Nach der Niederlage gegen Staffelfavorit Braunschweig läuft bei den Drittliga-Handballern aus dem Erzgebirge die HSG Ostsee auf. Coach Uwe Jungandreas hat einen Plan für das Heimspiel.
Anna Neef
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
Die Leiden des EHV Aue: Verletztenliste verlängert sich um einen weiteren Spieler
Der EHV Aue muss einen weiteren Ausfall verkraften.
Der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge scheint vom Pech verfolgt. Zumindest mit Blick auf den Kader, den immer mehr Ausfälle schmälern. Umso höher ist der Auftritt in Magdeburg zu bewerten.
Anna Neef
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
14:29 Uhr
3 min.
Beim Deutschlandticket droht 2026 Preiserhöhung auf 64 Euro
Wer ein Deutschlandticket haben möchte, wird ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. (Symbolbild)
Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel