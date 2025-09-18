Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schützenverein Schwarzenberg lädt zum Olympia-Pokalschießen ein.
Der Schützenverein Schwarzenberg lädt zum Olympia-Pokalschießen ein. Bild: Symbolbild/Dmitri Foto: Symbolbild/Dmitri - stock.adobe.com
Der Schützenverein Schwarzenberg lädt zum Olympia-Pokalschießen ein.
Der Schützenverein Schwarzenberg lädt zum Olympia-Pokalschießen ein. Bild: Symbolbild/Dmitri Foto: Symbolbild/Dmitri - stock.adobe.com
Aue
Schützen aus dem Erzgebirge loben Olympia-Pokal aus
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Pistole oder Revolver wird am Sonnabend im Schießsportzentrum Schwarzenberg auf die Scheiben gezielt. Zum Wettstreit gehören zwei Disziplinen.

Zum Olympia-Pokalschießen laden die Mitglieder des Schützenvereins Schwarzenberg ein. Der Wettbewerb, der jedermann offensteht, geht am kommenden Sonnabend von 9 bis 12 Uhr über die Bühne. Im Schießsportzentrum an der Ritter-Georg-Sportstätte stehen dabei hintereinander zwei Disziplinen auf dem Programm. Mit Kurzwaffen Kaliber 22...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.04.2025
1 min.
Schützen aus dem Erzgebirge loben den „Arbeiterpokal“ aus – das steckt dahinter
Der Schützenverein Schwarzenberg lobt den Arbeiterpokal 2025 aus.
Im Schießsportzentrum Schwarzenberg ist diesen Sonnabend wieder Treffsicherheit gefragt. Und eine leckere Roster gibt es gratis dazu.
Anna Neef
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
20.08.2025
2 min.
Schützen aus dem Erzgebirge küren ihren König
Der Schwarzenberger Schützenkönig heißt dieses Jahr Dietmar Hahn (l.). Das zweit- und drittbeste Resultat erzielten Dietmar Baumgärtel (M.) und Andrej Chernykh als 1. und 2. Schützenmeister.
Der SV Schwarzenberg hatte zum Königsschießen eingeladen. Um die Krone wetteiferten 50 Teilnehmer, auch aus befreundeten Vereinen.
Anna Neef
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel