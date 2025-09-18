Schützen aus dem Erzgebirge loben Olympia-Pokal aus

Mit Pistole oder Revolver wird am Sonnabend im Schießsportzentrum Schwarzenberg auf die Scheiben gezielt. Zum Wettstreit gehören zwei Disziplinen.

Zum Olympia-Pokalschießen laden die Mitglieder des Schützenvereins Schwarzenberg ein. Der Wettbewerb, der jedermann offensteht, geht am kommenden Sonnabend von 9 bis 12 Uhr über die Bühne. Im Schießsportzentrum an der Ritter-Georg-Sportstätte stehen dabei hintereinander zwei Disziplinen auf dem Programm. Mit Kurzwaffen Kaliber 22...