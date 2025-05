Schwarzenberger Kugelstoßer mit erneuter Bestweite

Bei Kevin Reim ist der Knoten wohl geplatzt. Der Student stieß innerhalb von einer Woche zweimal Hausrekord.

Chemnitz scheint ein gutes Pflaster für den Schwarzenberger Kugelstoßer Kevin Reim zu sein. Stellte er dort erst in der vergangenen Woche bei einem Abendsportfest mit 19,05 Metern eine neue Bestweite auf, gelang es dem 23-Jährigen am Dienstagabend bei einem weiteren Abendsportfest in der diesjährigen Kulturhauptstadt diese Marke erneut zu...