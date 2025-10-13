Schwarzenberger Tischtennisspieler verpatzen Saisonauftakt

Aue
Zweites Spiel, zweite Niederlage: Mit 4:11 unterliegen die Erzgebirger beim TTV Burgstädt und warten weiter auf die ersten Saisonpunkte. Nach gutem Start brachen sie ein.
Das hatten sich die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg sicher anders vorgestellt. Nach der Auftaktniederlage gegen Tannenberg mussten die Schwarzenberger auch beim 4:11 beim TTV Burgstädt eine Niederlage quittieren, wodurch das Punktekonto weiter leer bleibt.
