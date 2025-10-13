Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schwarzenberger Tischtennisspieler haben die zweite Saisonniederlage kassiert.
Die Schwarzenberger Tischtennisspieler haben die zweite Saisonniederlage kassiert. Bild: Symbolbild/saintho
Die Schwarzenberger Tischtennisspieler haben die zweite Saisonniederlage kassiert.
Die Schwarzenberger Tischtennisspieler haben die zweite Saisonniederlage kassiert. Bild: Symbolbild/saintho
Aue
Schwarzenberger Tischtennisspieler verpatzen Saisonauftakt
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Mit 4:11 unterliegen die Erzgebirger beim TTV Burgstädt und warten weiter auf die ersten Saisonpunkte. Nach gutem Start brachen sie ein.

Das hatten sich die Tischtennisspieler des 1. TTV Schwarzenberg sicher anders vorgestellt. Nach der Auftaktniederlage gegen Tannenberg mussten die Schwarzenberger auch beim 4:11 beim TTV Burgstädt eine Niederlage quittieren, wodurch das Punktekonto weiter leer bleibt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:34 Uhr
2 min.
Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes
Mit dem Sieg in Singapur betrieb Russell auch noch mal Werbung in eigener Sache. (Archivbild)
Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
12:00 Uhr
2 min.
Triumph an der Platte: Bruderpaar aus dem Erzgebirge schreibt Vereinsgeschichte
Die Brüder Markus (l.) und Lennart Bergauer holten zwei Titel. Max Knappe (r.) steuerte Bronze für den 1. TTV Schwarzenberg bei.
Lennart und Markus Bergauer haben bei der Kreismeisterschaft aufgetrumpft. Die Tischtennisspieler vom 1. TTV Schwarzenberg überzeugten solo und im Doppel.
Anna Neef
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
15:45 Uhr
2 min.
Tannenberger entscheiden Erzgebirgsderby in der Tischtennis-Landesliga gegen Schwarzenberg für sich
Miroslav Cerveny (l.) und Ales Vetysek sorgten mit dem Sieg gegen das Schwarzenberger Spitzendoppel Jan Polansky und Lennart Bergauer für einen Paukenschlag.
Nachdem sich beide Teams zuletzt zweimal Remis getrennt hatten, behielten diesmal die Handwerker die Oberhand. Entscheidend war dabei ihr bärenstärker Auftakt in die Partie.
Thomas Lesch
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel