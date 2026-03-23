Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge machen sich das Leben schwer

Dem ungeliebten Relegationsplatz wieder ein ganzes Stück näher sind die Sachsenliga-Spieler des 1. TTV Schwarzenberg. Das war so nicht geplant.

Diese Niederlage wiegt schwer: Der 1. TTV Schwarzenberg hat in der Tischtennis-Sachsenliga in Görlitz nichts ausrichten können. Die 5:10-Niederlage bringt den Klassenerhalt ins Wanken. Das ist bitter, denn zwischenzeitlich hatte sich der Aufsteiger aus dem Erzgebirge – er will die Klasse unbedingt halten – aus dem Tabellenkeller...