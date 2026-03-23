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Einen Punkt steuerte der Schwarzenberger Michal Sklenar in Görlitz bei.
Einen Punkt steuerte der Schwarzenberger Michal Sklenar in Görlitz bei. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Einen Punkt steuerte der Schwarzenberger Michal Sklenar in Görlitz bei.
Einen Punkt steuerte der Schwarzenberger Michal Sklenar in Görlitz bei. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
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Tischtennisspieler aus dem Erzgebirge machen sich das Leben schwer
Redakteur
Von Anna Neef
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Dem ungeliebten Relegationsplatz wieder ein ganzes Stück näher sind die Sachsenliga-Spieler des 1. TTV Schwarzenberg. Das war so nicht geplant.

Diese Niederlage wiegt schwer: Der 1. TTV Schwarzenberg hat in der Tischtennis-Sachsenliga in Görlitz nichts ausrichten können. Die 5:10-Niederlage bringt den Klassenerhalt ins Wanken. Das ist bitter, denn zwischenzeitlich hatte sich der Aufsteiger aus dem Erzgebirge – er will die Klasse unbedingt halten – aus dem Tabellenkeller...
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