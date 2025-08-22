Seiffener Rollski-Rennen erhalten internationalen Charakter

Aktive aus ganz Deutschland und Tschechien folgen am Wochenende der Einladung der Sportwelt Preußler. Der Spielzeugmacherlauf hat eine lange Tradition, die Straßensituation erfordert aber einen Umzug.

Auch in diesem Jahr richtet die Seiffener Sportwelt Preußler im Rahmen des Spielzeugmacherlaufs zwei Rollskiwettkämpfe aus. An diesem Wochenende ist es soweit. „Aufgrund der angespannten Straßensituation in Seiffen und Umgebung mit diversen Sperrungen und Umleitungen haben wir uns wieder für die Durchführung auf tschechischer Seite...