In der ersten Runde des Sachsenpokals gewann der VfB Fortuna Chemnitz (in den gelben Trikots) auf heimischem Platz nach Verlängerung 3:1 gegen den SV Tanne Thalheim.
In der ersten Runde des Sachsenpokals gewann der VfB Fortuna Chemnitz (in den gelben Trikots) auf heimischem Platz nach Verlängerung 3:1 gegen den SV Tanne Thalheim. Bild: Alexander Trienitz
Stollberg
Sieg und Niederlage im Sachsenpokal für Fußballer aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während sich der Oelsnitzer FC auf ein Heimspiel in der zweiten Runde freuen kann, sind die Thalheimer ausgeschieden. Das jedoch erst nach großem Kampf in der Verlängerung.

Ein Sieg und eine Niederlage steht für die Fußballvereine aus dem Altkreis Stollberg nach der ersten Runde im Sachsenpokal am Wochenende zu Buche. Während der Oelsnitzer FC in Zschorlau überlegen gewann, setzte es für die Thalheimer Landesliga-Fußballer die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Der FC Stollberg hatte ein Freilos in Runde...
