MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Quentin Schubert (rechts), hier im Zweikampf mit dem Syrauer Tobias Eichhorn, hat mit dem VfB Annaberg einen weiteren Sieg gefeiert.
Quentin Schubert (rechts), hier im Zweikampf mit dem Syrauer Tobias Eichhorn, hat mit dem VfB Annaberg einen weiteren Sieg gefeiert. Bild: Thomas Fritzsch
Quentin Schubert (rechts), hier im Zweikampf mit dem Syrauer Tobias Eichhorn, hat mit dem VfB Annaberg einen weiteren Sieg gefeiert.
Quentin Schubert (rechts), hier im Zweikampf mit dem Syrauer Tobias Eichhorn, hat mit dem VfB Annaberg einen weiteren Sieg gefeiert. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Siegesserie der Annaberger Fußballer veranlasst Trainer zu Kampfansage fürs neue Jahr
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Nachholspiel gegen Syrau haben die VfB-Kicker den fünften Dreier am Stück geholt. Der Trainer des Sachsenklasse-Fünften geht daher zufrieden in die Winterpause – und voller Ehrgeiz.

Obwohl es zwischenzeitlich mal nicht so gut lief, ist Lars Walther zufrieden mit der Hinrunde, die die Annaberger Fußballer in der Sachsenklasse West hingelegt haben. „Die Top Fünf müssen unser Anspruch sein“, sagt der VfB-Trainer. Und auf jenem 5. Platz überwintern die Erzgebirger nun auch, nachdem sie im abschließenden Nachholspiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
07.12.2025
3 min.
Vierter Sieg in Folge: Trainer der Annaberger Sachsenklasse-Kicker beweist ein glückliches Händchen
Der Annaberger Noah Wallat (rechts) im Zweikampf mit dem Lichtensteiner Paul Kriedemann.
In der Sachsenklasse West hat der VfB seine Erfolgsserie gegen starke Lichtensteiner ausgebaut. Großen Einfluss aufs Spielgeschehen nahmen dabei die eingewechselten Akteure.
Andreas Bauer
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
14:30 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Nichts zu holen für den SC Syrau in Annaberg
Syraus Tobias Eichhorn (links) im Zweikampf mit dem Annaberger Quentin Schubert.
Beim neuen Tabellenfünften VfB zogen die Vogtländer glatt mit 0:3 den Kürzeren und können sich nun erst einmal der Mission Pokalverteidigung in der Halle widmen.
Steffen Bandt
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
Mehr Artikel