Skilanglauf: Erzgebirgerin krönt beeindruckende Saison mit zwei DM-Medaillen

Mit dem Gewinn des Continentalcups hatte Anna-Maria Dietze gerade einen großen Erfolg gefeiert. Nun erklomm sie bei den nationalen Titelkämpfen noch einmal das Podest – wider Erwarten.

Für Anna-Maria Dietze hat sich in Seefeld ein Kreis geschlossen. Nachdem die aus Seiffen stammende Skilangläuferin im vergangenen Oktober mit einer Bronzemedaille bei der Deutschen Sprint-Meisterschaft in die Saison gestartet war, nahm sie nun zum Abschluss noch einmal DM-Edelmetall in Empfang. Und zwar gleich zweimal. Denn bei den nationalen...