Sommer-Skispringen im Erzgebirge im Wandel: Jungs und Mädchen gehen über den Bakken

Aue
Der Ladies-Cup in Pöhla ist Geschichte. Das hat mehrere Gründe. Dafür bekommt nun der Nachwuchs eine Plattform. Doch wie kommt das bei den Fans an?
Das internationale Frauenskispringen – ausgetragen über zwei Jahrzehnte immer im August – ist Geschichte in Pöhla. Doch einen Wettkampf gibt es nächsten Mittwoch trotzdem. Und zwar für Mädchen und Jungen. Am 13. August 2025 beginnt eine neue Ära, wenn erstmals der neu entwickelte Youth-Cup Station im Schwarzenberger Ortsteil macht.
