Lisa Thierfelder (l.) brachte den Ball achtmal im Fraureuther Gehäuse unter – damit war sie gemeinsam mit Christin Viehweger beste Zwönitzer Werferin.
Lisa Thierfelder (l.) brachte den Ball achtmal im Fraureuther Gehäuse unter – damit war sie gemeinsam mit Christin Viehweger beste Zwönitzer Werferin. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Souveräner Sieg gegen Fraureuth: Handballerinnen aus dem Erzgebirge ziehen ins Viertelfinale des Sachsenpokals ein
Von Ralf Beckmann
Beim 34:28 gegen den Verbandsliga-Konkurrenten lösten die Erzgebirgerinnen die Bremse erst nach der Pause. Für die nächste Runde haben sie einen Wunsch.

Mit einem jederzeit ungefährdeten 34:28-Sieg über Verbandsligakonkurrent HC Fraureuth sind die Handballerinnen des Zwönitzer HSV auch in dieser Saison wieder ins Achtelfinale des Sachsenpokalwettbewerbs eingezogen. Nachdem es im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelungen war, sich für das Feld der letzten acht...
